Super Eroi Acrobatici per i piccoli pazienti del San Marco

CATANIA – Sabato 22 Maggio alle ore 11:00 presso l’Ospedale San Marco di Catania, alla presenza del Sindaco Salvo Pogliese, l’assessore Michele Cristaldi, la Direzione sanitaria del San Marco andrà in scena Super Eroi Acrobatici per un sorriso. Interverranno il Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Piergiuseppe De Luca, che insieme a Dario Vellini delegato alla realizzazione di progetti solidali dall’ente ha promosso tale iniziativa, che vedrà coinvolti Super Eroi Acrobatici di SEA, associazione senza fini di lucro che si impegna a portare un sorriso ai bambini ricoverati nei principali ospedali italiani.

Dopo il successo al Gaslini di Genoa e il Bambin Gesù di Roma, per la prima volta a Catania i Super Eroi Acrobatici (tra cui Spiderman, Hulk, Ironman e Wonder Woman) si caleranno dal tetto dell’Ospedale San Marco di Catania, reparto Pediatrico per regalare un sorriso, tra occhi pieni di stupore e manine che puntano verso l’alto , la magia dei bambini farà da protagonista a questa importante iniziativa che per la prima volta arriva a Catania .

Per i piccoli eroi del reparto pediatrico saranno anche donati giocattoli sempre dal Movimento Cristiano Lavoratori per dare un colore diverso a quello che può significare un ricovero in Ospedale.

“Siamo felicissimi di collaborare con l’Ospedale San Marco di Catania e MCL per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi – ha dichiarato Anna Marras, presidente di SEA -. Il progetto dei Super Eroi Acrobatici nasce proprio a questo scopo, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino”.