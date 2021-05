Vaccini, allerta per gli hub: “Dosi Pfizer sono limitate”

PALERMO – L’allerta è stata messa nero su bianco dal dirigente generale dell’osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca: il vaccino Pfizer potrà essere somministrato “esclusivamente” ai prenotati.

Nessuno, quindi, potrà accedere, da percorsi alternativi, alla vaccinazione con Pfizer, spesso prevista come alternativa ad Astrazeneca quando, davanti al medico vaccinatore, emergono determinate patologie.

La direttiva

Il documento è stato inviato il 19 maggio, proprio a ridosso di uno dei weekend più importanti per il piano di vaccinazione in Sicilia.

La direttiva di La Rocca muove dal presupposto della “limitata disponibilità di dosi del vaccino Pfizer, il cui prossimo approvvigionamento è previsto per il 26 maggio”. La Rocca sottolinea la “necessità di garantire la copertura, in prima e seconda dose, di quanti già regolarmente registrati”.

In pratica, il direttore dell’Osservatorio epidemiologico vuole evitare che non ci siano le dosi per chi si è prenotato.

Le regole

La Rocca ha stabilito che neanche con l’apertura di nuovi hub vaccinali sarà possibile “alcuna implementazione delle agende vaccinali provinciali con l’utilizzo del siero Pfizer”.

Il dirigente conferma, però, la possibilità di vaccinarsi con altri sieri. Nell’hub di Mascalucia, in provincia di Catania, sono finite, intorno alle 13.00, le dosi del vaccino. Alcuni prenotati hanno contattato la redazione di LiveSicilia (whatsapp +39 320 868 6038) per segnalare che è stato necessario attendere “circa tre ore”, per l’arrivo dei vaccini. Notizia confermata da fonti sanitarie.