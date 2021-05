Catania, proseguono i colloqui per trovare soci: Sigi pronta a ricapitalizzare

CALCIO - SERIE C

Si cercano 4 milioni per salvare la matricola

CATANIA – Continuano i colloqui tra la Sigi e un imprenditore etneo pronto ad entrare nel club rossazzurro. I soci della Sigi, però, non hanno riferimenti sui quali costruire un progetto anche a breve termine.

Si attendono i parametri da parte della Covisoc per l’iscrizione al prossimo campionato che ha scadenza il 28 giugno dimostrando una solidità patrimoniale e sborsando circa 4 milioni di euro. Nel frattempo la dirigenza continua a trattare con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate per ridurre i debiti e dilazionare il pagamento nel tempo, che dovrebbe essere suddiviso per dieci anni. Questo crea, senza dubbio, dei problemi nel trovare dei soci perché l’indebitamento della società è ampio.

I soci della Sigi, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si sono confrontati anche con la prospettiva di ricapitalizzare. Ma senza l’orientamento che dovrà fornire la Lega sulla situazione patrimoniale da esibire e senza le firme sugli accordi con i creditori, questo passo non potrà essere compiuto in maniera ufficiale. In città, intanto, emerge preoccupazione sul futuro del club.