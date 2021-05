Franco Battiato, l’affetto e il grazie della famiglia

PALERMO- ”La famiglia Battiato ringrazia il mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, i giornalisti e gli innumerevoli fans che in questi giorni hanno ricordato Franco con grande affetto e stima, rispettando la sua riservatezza”. Questo è il messaggio che arriva dalle pendici di Milo, dai luoghi che conservano la memoria di Franco Battiato, dopo la sua dipartita.

Ed è qualcosa che consola, a suo modo, perché tutti, ognuno per la sua parte, ci sentiamo coinvolti ancora di più da chi sta ‘dentro’ il lutto per qualcuno con cui si avevano rapporti familiari e quotidiani e crea un legame con coloro che, sempre con affetto, restano ‘fuori’. Una distanza concreta ma non percepita, se è vero che tutti, più o meno, ci siamo sentiti scippare un parente, che non era soltanto un immenso artista, ma una presenza appunto familiare.

Questa relazione dipende sicuramente dalla nostalgia dei rapporti di un tempo che si instauravano tra musicisti, cantautori e pubblico. Un tempo in cui le note e i testi delle canzoni diventavano, forse con maggiore consapevolezza, il contrappunto della nostra vita. E non c’era un rapporto esclusivo tra fan e personaggio. Quando Battiato cantava, chiunque poteva avere l’impressione che stesse parlando di lui e che avesse assistito a vicende intime, come un compagno di viaggio, non visto e nascosto da qualche parte.

Poi c’è l’amore che Franco Battiato ha nutrito, ricambiato, per i suoi ascoltatori, dimostrandolo in ogni passaggio con l’accuratezza di una missione che non ha mai tradito, che non è mai venuta meno alle sue linee di principio. Ed era tanto diverso dalla pubblicistica con poca fantasia che lo ritraeva come assorto in una ‘misantropia celeste’. Era schivo, sì, ma non si è mai sottratto al vero calore di un contatto umano, da celebrare con gioia. Questo si rimpiange, insieme, nell’artista e nell’essere umano che, a queste latitudini, non incontreremo più.