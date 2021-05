Il Papa accetta la rinuncia: lascia il cardinale Montenegro

Una vita spesa per i migranti, quella del cardinale anche ex presidente di Caritas Italiana.

CITTA DEL VATICANO – Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal card. Francesco Montenegro. Una vita spesa per i migranti, quella del cardinale anche ex presidente di Caritas Italiana. Da ricordare che Lampedusa è nella diocesi guidata finora da Montenegro; il cardinale compie proprio oggi 75 anni, l’età in cui si presentano le dimissioni. Gli succede mons. Alessandro Damiano, finora arcivescovo coadiutore della medesima arcidiocesi. (ANSA).