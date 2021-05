Lupo: “L’Avellino ha dimostrato di essere superiore al Palermo”

“L’Avellino ha dimostrato nel corso della regular season di essere superiore al Palermo, capisco la scaramanzia di Di Somma e Braglia, ma il campionato ha dimostrato che l‘Avellino ha un organico superiore a quello del Palermo. Mi aspetto una prova accorta dei biancoverdi all’andata per poi giocarsi tutto al ritorno, anche se il fattore campo conta relativamente”. A dirlo è l’ex direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, in merito alla sfida che vedrà contrapposti i rosanero agli iripini, nel primo turno playoff nazionale della Serie C. Intervistato da SportChannel, l’ex dirigente del club di viale del Fante ha poi proseguito: “Conta sicuramente di più il vantaggio ottenuto in campionato. Ma Braglia saprà bene come preparare e affrontare questa partita. Il Palermo sta bene fisicamente, l’Avellino dovrà prestare attenzione e su questo Di Somma e Braglia fanno bene a tenere i piedi a terra. Sono un grande estimatore di Braglia, punto su di lui e sulla capacità di preparare la partita – ha concluso Lupo -. So che ascoltandomi farà i suoi debiti scongiuri, ma è lui l’arma in più dell’Avellino”.