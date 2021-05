Pallacanestro Trapani, al via i playoff: sfida contro Udine

La gara è valida come gara 1 dei quarti di finale playoff, tabellone oro, del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Questo pomeriggio la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al Pala Carrara di Udine in vista della partita di domani, in trasferta, contro la Old Wild West Udine (Pala Carrara, ore 18:00), gara valida per gara 1 dei quarti di finale playoff, tabellone oro, del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Tommy Pianegonda, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Gabriele Spizzichini, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Luciano Tartamella, Salvatore Basciano.

Arbitri: CATANI MARCO di PESCARA (PE); D’AMATO ALEX di TIVOLI (RM); CENTONZA MICHELE di GROTTAMMARE (AP)

Questo il commento di La Marshall Corbett in vista del match di domani: “Per un giocatore i playoff sono l’obbiettivo che si vuole sempre raggiungere. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui e adesso non dobbiamo sentirci appagati. Conosciamo il valore del nostro avversario, in stagione regolare abbiamo perso entrambi i confronti ma sono sicuro che faremo una buona serie”.

Note: Assente Curtis Nwohuocha a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Nel doppio confronto stagionale Udine si è imposta entrambe le volte.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale

https://twitter.com/PallacanestroTP.