Spaccio all’ombra del clan Scalisi: 20 anni al “king della marijuana”

CATANIA – Si è autodefinito il “king della marijuana”. Sebastiano Mario Di Stefano è stato condannato a 20 anni di carcere dal gup Pietro Currò. È la pena più pesante inferta agli imputati del processo (stralcio abbreviato) scaturito dall’inchiesta della Squadra Mobile e del Commissariato di Adrano che nel luglio 2020 ha fatto chiudere i battenti alla piazza di spaccio messa su proprio sotto il balcone di Di Stefano, nel quartiere Monterosso di Adrano.

Il pentimento dopo l’arresto

Un giro d’affari di 1000 euro al giorno che sarebbero finti anche nelle casse del clan Scalisi di Adrano, attraverso Salvatore Giarrizzo (condannato a 7 anni e 4 mesi) che fino allo scorso anno rivestiva un ruolo di vertice nella cosca alleata ai Laudani. Non lo ricopre più perché dopo l’arresto ha deciso di collaborare con la giustizia. Una scelta che è stata mal digerita da alcuni sodali del clan che qualche mese fa, come atto intimidatorio, hanno incendiato il camion dei panini riferibile proprio a Giarrizzo. Un gesto che ha fatto scattare il blitz Triade lo scorso marzo: la procura ha emesso i fermi per fermare una preoccupante escalation di violenza.

La sfida del “re” della droga

Ma torniamo all’inchiesta The King. Di Stefano è uno spregiudicato: con aria di sfida – quasi consapevole di essere intercettato – diceva: “5 kg me l’avete tolta era poca ora 10 kg il doppio me ne prendo… tanto loro mi sentono e io glielo dico prima… 10 chilos… Colombia questa volta… no più Catania… Colombia…!”. La polizia, grazie a telecamere e cimici, è riuscita a documentare le cessioni di droga, ma anche le fasi organizzative nella centrale dello spaccio. Cioè la casa del “re”, incurante di essere sottoposto agli arresti domiciliari.

La sentenza del gup

Il gup ha inflitto condanne dai 20 ai 4 anni per i signori della droga di Adrano. Un imputato è stato assolto. Ecco le pene: Carmelo Arcidiacono, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa, Claudio Barbera, 11 anni e 2 mesi di reclusione, Carmelo Caruso, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa, Davide Caruso, 11 anni, Tino Caruso, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa, Luca Ninitto Costanzo, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa, Sebastiano Mario Di Stefano, 20 anni, Salvatore Giarrizzo (collaboratore), 7 anni e 4 mesi, Giuseppe Gorgone, 11 anni e 8 mesi, Kristina Karaj,11 anni, Vito Liotta (’98), 11 anni e 2 mesi, Mario Lucifora, 11 anni, Giuseppe Nicolosi, 4 anni e 18 mila euro di multa, Antonio Perni, 11 anni, Antonio Graziano Pirrello, 4 anni e 18 mila euro di multa. Luca Natale Parasiliti – difeso dall’avvocato Salvo Burzillà – è stato assolto.