Vaccini in Fiera: i numeri e la ‘rivincita’ di AstraZeneca

PALERMO- I numeri dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo lo dicono chiaramente: le persone si vaccinano. Oltre a Pfizer, bisogna considerare la risalita di AstraZeneca e i buoni risultati di Janssen che ha, come sappiamo, una sola dose.

Prendiamo in esame il report giornaliero del 21 maggio: ormai si vaccina senza soluzione di continuità, anche con il turno notturno. Gli ‘avventori’ del turno notturno sono stati 457 e sono stati vaccinati con Pfizer, con una piccola porzione di Janssen e piccolissima di Moderna. Già nel turno mattutino dalle otto fino alle due i numeri cambiano. Pfizer si attesta a 1021, AstraZeneca a 379. Az raggiungerà poi 541 somministrazioni dalle due del pomeriggio alle otto di sera. Alla fine della giornata risultano 5748 inoculazioni così suddivise: 4306 Pfizer, 998 AstraZeneca, 433 Janssen, undici Moderna.

“Mi pare che ci sia finalmente la caduta di un pregiudizio immotivato nei confronti di AstraZeneca – dice il commissario per l’emergenza, Renato Costa – e che anche Janssen cominci a salire. L’importante è vaccinarsi in fretta per uscire finalmente dall’incubo”.