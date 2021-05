Braglia: “Non trovo giusto atteggiamento dell’arbitro”

PALERMO – Piero Braglia sembra non aver digerito la sconfitta per 1-0 contro il Palermo. Il tecnico ha qualcosa da recriminare per la gestione da parte dell’arbitro: “Mi è piaciuto l’Avellino, abbiamo fatto un grande primo tempo. Nel secondo tempo siamo un pò calati ma loro non hanno fatto neanche un tiro in porta. Poi la gara è stata decisa da un episodio. Io non trovo giusto e coerente l’atteggiamento dell’arbitro: il rigore dato a loro e un rosso non dato ad uno del Palermo che ha dato 5-6 gomitate e una scarpata a Fella. Quindi di cosa parliamo”.

“Noi abbiamo fatto bene – ha continuato Braglia -. Abbiamo retto bene anche dal punto di vista fisico, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ora pensiamo al ritorno, dobbiamo fare una gara altrettanto importante, sperando perchè no, che ogni tanto gli arbitri possano sbagliare anche in nostro favore. C’è poco da dire”.