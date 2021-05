Covid, a Catania 67 casi

CATANIA – Sono sessantasette i contagi da Coronavirus registrati oggi nella provincia di Catania, che si conferma quella con il più alto tasso di positività in Sicilia. A seguire le province di Messina, con 49 casi, Palermo con 43, Siracusa con 24, Trapani con 20, Ragusa e Caltanissetta con 17, Agrigento con un singolo caso registrato ed Enna con nessun contagio da Covid. In tutta la Sicilia sono stati registrati due decessi.

I casi totali in Sicilia sono dunque 238, su 11010 tamponi effettuati. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 12.928 (-339) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 618, di cui 102 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.208 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 204.225 (+575).