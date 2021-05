Filippi: “Vittoria per Falcone. Rigore? Non l’ho rivisto”

PALERMO – Una vittoria per 1-0 contro l’Avellino che permette al Palermo di continuare a sognare. I rosanero si sono imposti grazie al rigore trasformato da Floriano al minuto 87′, mercoledì però ci sarà il ritorno in Campania e non sarà per niente semplice.

Al termine della sfida il tecnico rosanero Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa: “Oggi più calci che calcio? Il Palermo si adegua all’avversario e alla partita. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra che predilige questo tipo di gioco. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto, abbiamo tirato solo noi, faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

“Il Palermo è da più partite che sta maturando, riesce a leggere le situazioni. La mia squadra ha superato gli esami a pieni voti. Dedichiamo la vittoria a Giovanni Falcone. Non ci poteva essere un epilogo migliore in questa giornata”.

“L’ho detto dopo la sfida contro la Juve Stabia. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Gli interpreti possono dare molto di più. Non scordiamoci che noi abbiamo disputato cinque gare in diciotto giorni e questo lascia qualche scoria, per l’Avellino questa è la prima partita”.

“Marong sostituito? È uscito per un cambio tattico, che era già messo in preventivo, così come quello di Santana. Non siamo in grado di giocare per due risultati su tre, ma solo per un risultato. L’Avellino è una squadra fortissima, sappiamo che bisogna andare lì con la stessa testa di oggi, senza fare passi indietro per imporre le nostre idee“.

“Dobbiamo essere bravi a far recuperare al meglio i ragazzi. Arriveremo più stanchi dell’Avellino, ma non è un problema. Giocheremo come sappiamo giocare, non siamo in grado di cambiarci. L’abbiamo fatto una volta, a Monopoli, ed è andata male“.

Filippi ha parlato anche del calcio di rigore concesso ai suoi: “Non mi sento di parlare degli arbitri. Non so come ha visto il rigore il direttore Di Somma, ognuno dice quello che pensa. Io non l’ho rivisto, ma gli errori ci possono stare li commettiamo tutti. Nei minuti finali non ho capito il perché del parapiglia. Ci prepareremo se al ritorno la metteranno su questo piano, faremo un ring in allenamento e chi resta in piedi va a giocare – ha dichiarato scherzando Filippi -. Dobbiamo incanalare la partita dalla nostra parte”.