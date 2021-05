Floriano: “Avellino fortissimo. Al ritorno concentrati”

PALERMO – “La gara di ritorno si affronta come quello dell’andata. L’Avellino ha dimostrato di essere fortissimo lo sapevamo. Se sono arrivati terzi un motivo avi sarà. Partiamo alla pari”. Lo dichiara l’attaccante del Palermo Roberto Floriano dopo la gara vinta per 1-0 contro l’Avellino.

“Sappiamo di avere due risultati su tre ma dobbiamo concentrati e fare la gara di oggi, non siamo una squadra che gioca per pareggiarla. Loro sono una squadra fisica e tosta, dobbiamo recuperare tantissime energie e sarà una partita difficile mercoledì. Loro saranno più arrabbiati perché è una partita difficile e hanno perso oggi. Vediamo cosa ci aspetta al ritorno”.

“Non abbiamo spirito di rivalsa per le due sconfitte subite dall’Avellino in campionato. Sappiamo che con Boscaglia abbiamo avuto partite dove siamo stati sfortunati e poco bravi. Non c’è rivalsa nei loro confronti, ma per noi stessi perché sappiamo di non avere fatto un campionato all’altezza”.

Nei minuti finali del match c’è stato un parapiglia, Floriano in quella frazione ha fatto da pacere: “Sappiamo che ci sono altri 90’ da giocare e perde la testa va a nostro svantaggio. Secondo me noi siamo cresciuti tutti. Al mio posto stava giocando mario che sappiamo quanto è importante. Per caratteristiche riesco a girarmi e far male. So di essere importate e me l’ha fatto capire il mister. Decido – ha concluso Floriano – la vittoria a tutte vittime della strage di Capaci”