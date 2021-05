Torna la scalinata della giustizia FOTO

Ritorna a Catania la “scalinata della giustizia“, segno di civiltà, memoria ed auspicato ritorno alla normalità. Grazie alla rinnovata sinergia tra Associazione nazionale magistrati e liceo artistico Emilio Greco gli studenti di quest’ultimo, coordinati dalle professoresse Sara Maricchiolo e Veronica Zappala, hanno realizzato anche quest’anno un’immagine dei giudici Falcone e Borsellino che da oggi, anniversario della strage di Capaci, si mostra in tutta la sua imponenza sulla scalinata dinanzi il tribunale di Catania.

“Ancora una volta gli studenti del liceo artistico Emilio Greco hanno dato un segnale forte di memoria”: per il preside Antonio Massimino, “attività come questa sono anche un’occasione per fare memoria tra i giovani ed instillare nella loro formazione umana e culturale la conoscenza della storia recente ed il sentimento di gratitudine per tutte le vittime della mafia”.

L’installazione di quaranta metri quadri è stata progettata e realizzata dagli studenti con la guida delle professoresse. IL montaggio è avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio, quando in poche ore la scalinata si è vestita di un’altra bellissima immagine dei giudici Falcone e Borsellino. Un’immagine diversa rispetto allo scatto storico che per tre anni è campeggiato sulla scalinata: nell’immagine di quest’anno infatti i giudici sono distanziati, per sottolineare che un atteggiamento irrinunciabile, in questo periodo, è quello che prevede di essere distanziati ma mai distanti.

Soddisfazione è stata espressa da parte della ANM, che anche quest’anno, dopo lo stop imposto dal lock down dello scorso anno, ha voluto rinnovare la collaborazione con il liceo Emilio Greco.