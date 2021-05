ACR Messina, Novelli: “C vicina? Manteniamo equilibrio

MESSINA – “Abbiamo iniziato male la gara, concedendo qualcosa agli avversari e non possiamo permettercelo. Poi abbiamo iniziato a giocare, in queste due settimane dobbiamo lavorare bene e con attenzione”. Analizza così il rotondo successo per 4-0 sul campo del Troina, il tecnico dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Intervenuto nel post-gara, l’allenatore giallorosso ha poi proseguito: “Bisogna rimanere sul pezzo, non dobbiamo farci distrarre dalle chiacchiere ma rimanere concentrati sul rettangolo di gioco. Serie C più vicina? Non cambia niente, dobbiamo mantenere equilibrio fino al triplice fischio dell’ultima gara”, ha concluso Novelli.