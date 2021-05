Birmania, per la prima volta dopo il golpe Suu Kyi è comparsa in tribunale

Per la prima volta dal colpo di Stato, lo scorso febbraio, la leader deposta birmana, Aung San Suu Kyi, è comparsa in

tribunale. Lo riferisce il suo avvocato. “Il partito estromesso esisterà fino a quando esisterà il popolo”, ha detto in aula il

premio Nobel per la pace. “Ha auspicato che il suo popolo rimanga in buona salute e ha affermato che la Lega nazionale per la democrazia esisterà finché esisterà la gente perché è stata fondata per le persone” ha detto il suo avvocato, Min Min Soe.