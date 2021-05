Blitz Sotto Scacco, Corsaro lascia gli arresti domiciliari

CATANIA – Ha lasciato i domiciliari Enrico Corsaro, l’imprenditore che è stato arrestato lo scorso mese nell’ambito dell’inchiesta Sotto Scacco che ha disarticolato le cellule del clan Santapaola di Paternò e Belpasso. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei difensori, avvocati Alfio Domenico Leanza e Turi Liotta, e ha annullato l’ordinanza del gip disponendo l’immediata remissione in libertà. Originariamente Corsaro era indagato per riciclaggio aggravata dalla mafia. Il gip, in seguito, ha riqualificato il reato in ricettazione aggravata dall’agevolazione mafiosa. Il Tribunale del Riesame, collegio presieduto dalla giudice Giuliana Sammartino, ha fissato in 45 giorni il deposito delle motivazioni dell’ordinanza.