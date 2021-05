Castelvetrano, questore vieta i funerali per l’ex sindaco Vaccarino

Funerali vietati per l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. Lo ha disposto il questore di Trapani Salvatore La Rosa ma il provvedimento è stato impugnato dai legali di Vaccarino, che hanno presentato al prefetto di Trapani un annullamento in autotutela. Antonio Vaccarino è morto la scorsa settimana a 76 anni, mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro, dopo aver contratto il Covid nel carcere della città dove era rinchiuso. A seguito della denuncia degli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo sia a Catanzaro che a Caltanissetta, sul corpo di Vaccarino è stata effettuata l’autopsia e la salma dovrebbe arrivare oggi a Castelvetrano.

Vaccarino politico dei misteri è stato coinvolto in affari di mafia, massoneria, spionaggio, ed era finito nuovamente in carcere nell'aprile 2019: in primo grado venne condannato a sei anni perche' avrebbe ricevuto da un colonnello dei Carabinieri in servizio alla Dia di Caltanissetta uno stralcio di una intercettazione che avrebbe poi girato a Vincenzo Santangelo, titolare di un'agenzia funebre, con una vecchia condanna per mafia. Su Facebook il figlio dell'ex sindaco, Salvatore Vaccarino, ha scritto: "Mio padre è morto schiacciato da coloro che mal sopportavano la sua battaglia per la verità e la giustizia, valori che ha tenuto sempre alti come vessilli a costo della vita. Non ha mai rinunciato a gridare verità scomode la cui autenticità è depositata presso uffici giudiziari, procure e tribunali che spero possano presto fare luce su tutto".