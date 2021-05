Catania, si pensa al calciomercato: nel mirino Diop

CALCIO - SERIE C

CATANIA – In casa Catania tiene banco il futuro societario, ma si comincia a pensare anche alla squadra che potrebbe affrontare il prossimo campionato di Serie C.

Sarà necessario ridurre il monte ingaggi, ma costruire ugualmente una squadra in grado di lottare per la promozione in Serie B. Il club rossazzurro cercherà di rinforzare il proprio reparto avanzato e, secondo quanto scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, nel mirino ci sarebbe l’attaccante senegalese classe ’93 Abod Diop, attualmente alla Paganese e che con i suoi 13 gol ha permesso alla squadra campana di raggiungere la salvezza.