Covid e solidarietà, Orlando riceve due ciclisti della Bergamasca

PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricevuto a Villa Niscemi i ciclisti Dario Carzan e Ugo Ghilardi. Carzan, tour operator palermitano è partito con la sua bici da Bergamo – una delle città più colpite dalla pandemia – lo scorso 4 maggio con l’obiettivo di percorrere tutta l’Italia su due ruote. Oggi ha concluso la sua impresa sportiva, simbolo di speranza e ripartenza per tutto il paese, facendo tappa a Palermo dove ha consegnato al sindaco Orlando il gagliardetto della città di Bergamo portando i saluti del primo cittadino Giorgio Gori. Ghilardi, anche lui proveniente da uno dei territori più feriti dalla pandemia, Nembro, da pochi giorni è in Sicilia con la sua bici con l’obiettivo di visitare le 220 torri d’avvistamento dell’isola. Oggi ha fatto visita al sindaco Orlando omaggiandolo del libro “Preghiera per Nembro”, firmato dal fotografo Marco Quaranta. Il volume è accompagnato da un messaggio di Claudio Cancelli, primo cittadino della località della val Seriana, indirizzato al sindaco di Palermo e a tutti i siciliani. Un messaggio di ringraziamento per l’impegno degli operatori sanitari della città durante l’emergenza pandemica, quando un gruppo di turisti bergamaschi in visita a Palermo vennero trasferiti per essere assistiti in alcuni ospedali siciliani.

“Ringrazio i due sindaci Gori e Cancelli in spirito di solidarietà per le vittime che la pandemia ha causato in Sicilia e con particolare pesantezza nella area Bergamasca.Siamo vicini in un cammino di rinascita a Palermo,a Bergamo e nell’intero Paese.”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “Le imprese sportive di Carzan e Ghilardi – ha aggiunto – a cui vanno i miei complimenti sono il segno di un’Italia che ha voglia di ritornare alla vita, un valore che dobbiamo continuare a difendere. Per questo è fondamentale continuare a proteggere gli altri e noi stessi con le mascherine e fare di tutto per accelerare la campagna vaccinale”.