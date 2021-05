E’ morto Michele Mazzara, il “Berlusconi di Dattilo”

TRAPANI – E’ morto per cause naturali Michele Mazzara, 62 anni, soprannominato il “Berlusconi di Dattilo” nella frazione di Paceco (Tp) dove viveva. Era malato da tempo. Nel 1997 venne arrestato con l’accusa di aver favorito la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Condannato nel 2015 a 4 anni e tre mesi per intestazione fittizia di beni dal Tribunale di Trapani il reato poi venne prescritto. Mazzara ha subito un sequestro di beni per un valore di oltre 20 milioni di euro. (ANSA).