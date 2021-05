Il Centro scacchi Palermo si impone ai campionati giovanili regionali

PALERMO – Si è svolta dal 21 al 23 maggio a Marsala presso l’Hotel President la XXXIII edizione del Campionato Regionale Giovanile, evento organizzato dall’asd Lilybetana di Marsala, di concerto con il Comitato Scacchistico Siciliano, che ha riaperto ufficialmente le attività scacchistiche giovanili siciliane.

La manifestazione è stata strutturata su 12 categorie distinte per fasce d’età (Under 8, 10, 12, 14, 16, 18, maschili e femminili).

Per adeguarsi alle disposizioni del protocollo FSI/Coni, i turni di gioco sono stati al massimo due per giornata, con un tempo di riflessione superiore a quello normalmente usato per gli eventi giovanili, ovvero di 1 ora + 30” a giocatore.

Dei 113 partecipanti complessivi (numero quasi in media con le passate manifestazioni), ben 23 sono stati della asd Centro Scacchi, ma Palermo in generale ha fatto la “parte del leone” (grazie all’impegno di tutte le associazioni palermitane) con oltre 60 giocatori complessivi. Cinque dei titoli in palio sono andati al Centro Scacchi Palermo, ecco i risultati:

Clio Alessi, Campionessa Regionale Assoluta U8



Nell’ Under 8, dove maschi e femmine hanno giocato un unico Open, si è imposta su tutti la piccola Clio Alessi, già vincitrice del Campionato regionale online disputato l’anno scorso. La bimba vince a punteggio pieno con 5 punti su 5 il titolo di Campionessa Regionale Assoluta, titolo raggiunto per la prima volta nella storia scacchistica Regionale della sua categoria (e probabilmente prima volta in Italia come Assoluto U8), mostrando una maturità di gioco e una competenza certamente superiori alla sua età (7 anni). Vince il titolo femminile Maria Faldetta, alla sua prima esperienza ufficiale.

Nella categoria Under 12 Assoluta (23 partecipanti) vince Manfredi La Barbera, che si impone per spareggio tecnico su Alberto Ganci.

Nell’ Under 14 con 21 giocatori Enrica Zito conquista il titolo di campionessa regionale categoria Femminile U14, dopo aver lottato per tutto il torneo per il primo posto e piazzandosi, alla fine dei turni, al 4° posto assoluto (anche in questa categoria maschi e femmine hanno giocato insieme).

Nell’ Under 16 (16 giocatori) Alessio Musso conquista il titolo di campione regionale per spareggio tecnico sul compagno di squadra Emanuele Passiglia.



Il Centro Scacchi Palermo, presieduto da Riccardo Merendino, consigliere nazionale della Federazione Scacchistica Italiana, vince inoltre la classifica speciale delle Società (grazie ai risultati dei propri giocatori), e si colloca ancora una volta tra le discipline Sportive associate, come una delle più strutturate nel panorama sportivo regionale imponendosi sulla Accademia Don Pietro Carrera di Catania.

Gruppo del centro scacchi Palermo U14- U18

Ecco i podi conseguiti dai giovani palermitani:-

2^ classificata Under 8 femminile, Costa Adriana del Centro Scacchi Palermo;

3° classificato Under 10, Pagano Mattia del Centro Scacchi Palermo;

2^ classificata Under 10 femminile, Gervasi Giulia del Circolo Palermitano Scacchi;

3° classificata Under 10 femminile, Mazzamuto Marta Pietrina del Circolo Palermitano Scacchi;

2° classificato Under 12, Ganci Alberto dell’ Accademia Scacchistica Monrealese;

2° classificato Under 14, Lo Presti Giulio dell’asd Pedone Isolano;

2° classificato Under 14, Virga Federico dell’asd Pedone Isolano;

2° classificato Under 14 femminile, Cammalleri Elena del Circolo Palermitano Scacchi;

2° classificato Under 16, Passiglia Emanuele del Centro Scacchi Palermo;

3° classificato Under 16, Ganci Elio della Accademia Scacchistica Monrealese;

2° classificata Under 16 femminile, Messina Alessia del Circolo Palermitano Scacchi;

3° classificata Under 16 femminile, Buffa Elena del Centro Scacchi Palermo;

2° classificato Under 18, Cino Adalberto del Centro Scacchi Palermo;

3° classificato Under 18, Pennica Andrea del Centro Scacchi Palermo;