Lega, Sonia Grasso nominata responsabile enti locali

CATANIA – Sonia Grasso è stata nominata responsabile provinciale enti locali della Lega Sicilia per la provincia di Catania. Un provvedimento che reca il firma del segretario regionale Nino Minardo su proposta del responsabile regionali Enti locali Matteo Francilia.Sonia Grasso, ingegnere libero professionista e vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, ha alle sue spalle oltre 5 anni di esperienza amministrativa come Assessore al Comune di Mascalucia. È stata negli scorsi anni responsabile provinciale del tesseramento per la Lega. “Ringrazio il nostro segretario regionale Nino Minardo e il responsabile regionale Enti locali Lega Matteo Francilia -ha commentato Sonia Grasso- per la fiducia e a Fabio Cantarella per avermi fatto entusiasmare nell’intraprendere la militanza in questo partito. Credo che la Lega, oggi primo partito italiano, in una terra come la Sicilia possa e debba ambire a crescere allargando la propria struttura sul territorio, attraverso l’ascolto e il dialogo con i cittadini, aprendo sempre di più le porte ai contributi qualificati che vengono dalla società civile, un partito che guarda al benessere del Paese attraverso iniziative di promozione e valorizzazione delle identità locali”.