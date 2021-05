Mascherine gratis agli indigenti, l’iniziativa dei volontari

PALERMO – I volontari dell’ambulatorio popolare centro storico hanno organizzato stamane la distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche. Piu di 100 persone si sono recate in via San Basilio 17 per ricevere il pacchetto. “A causa di difficoltà economiche, non tutti riescono a prendersi cura della propria salute e della propria igiene. Lo Stato non eroga gratuitamente i dispositivi i di protezione individuale, minacciando in questo modo il diritto alla salute” afferma Silvia Fabra, volontaria. E aggiunge: “Di fronte a una gestione della pandemia sempre più caotica e schizofrenica, crediamo siano necessarie azioni di mutuo aiuto, solidarietà e informazione nei nostri quartieri”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’aiuto della protezione civile che ha donato all’Ambulatorio migliaia di mascherine (ANSA).