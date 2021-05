Palermo Calcio a 5, risultato storico: conquistati i playoff

Risultato storico per il Palermo Calcio a 5: la squadra del presidente Messeri, infatti, si qualifica per la prima volta ai playoff di Serie C1, chiudendo la regular season al quinto posto del girone A (miglior piazzamento in classifica nella storia del club rosanero).

La compagine guidata da coach Zapparata chiude il campionato con una sconfitta contro il Marsala Futsal, risultato ininfluente ai fini della qualificazione ai playoff: nel dettaglio, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, finisce 2-4 per i lilibetani.



PRIMO TEMPO

La formazione ospite, ben messa in campo dal tecnico Anteri, conferma il suo ottimo momento di forma passando in vantaggio al 10’ grazie alla rete di Pizzo. Il Palermo tenta di reagire ma, ogni tentativo dei rosa, si infrange sul muro eretto dai marsalesi che, prima dell’intervallo, troveranno anche il raddoppio firmato da Patti.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa i rosanero provano a mettere in difficoltà la retroguardia del Marsala, come testimoniano le diverse occasioni create nel primo quarto d’ora della seconda frazione di gioco. Ma a trovare la via della rete saranno sempre i lilibetani: a calare il tris per gli uomini di Anteri sarà Lo Presti con una conclusione che non lascia scampo all’estremo difensore del Palermo Costanzo.

La sorte vuole che il Palermo trovi il gol solo nel finale, rete siglata da capitan Marretta che approfitta dell’errore del portiere Buffa. Nelle battute conclusive il Marsala troverà il poker con Patti (doppietta per lui) prima della rete rosanero del funambolico Mineo per il 2-4 finale.



PLAYOFF

Archiviata la regular season adesso per il Palermo Calcio a 5 è arrivato il momento tanto atteso dei playoff. Si gioca tutto in una settimana. Questo, nel dettaglio, il programma completo:

Sabato 29 maggio: Caresse Partinico-Palermo Calcio a 5

Mercoledì 2 giugno: Palermo Calcio a 5-Monreale Calcio a 5

Sabato 5 giugno: Polisportiva Alqamah-Palermo Calcio a 5