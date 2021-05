Pallacanestro Trapani pronta per Gara 2. Miller: “Vogliamo rifarci”

Questo pomeriggio la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al Pala Carrara di Udine in vista della partita di domani, in trasferta, contro la Old Wild West Udine (Palasport Primo Carnera, ore 18:00), gara valida per gara 2 dei quarti di finale playoff, tabellone oro, del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto dopo gara 1 a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Tommy Pianegonda, Hugo Erkmaa, Bogdan Milojevic, Gabriele Spizzichini, Andrea Renzi, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Luciano Tartamella, Salvatore Basciano.

Arbitri: MASCHIO DUCCIO di FIRENZE (FI); DIONISI ALESSIO di FABRIANO (AN); YANG YAO DANIELE di VIGASIO (VR)

Questo il commento di Shonn Miller in vista del match di domani: “Non siamo contenti di come sia andata gara 1 ma per fortuna abbiamo la possibilità di rifarci subito. Loro sono una squadra molto fisica e questo ci ha impedito di giocare come volevamo. Udine può alternare moltissimi giocatori ma noi, per provare a vincere, dovremo alzare significativamente il nostro livello di gioco”.

Note: Assente Curtis Nwohuocha a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Nel doppio confronto stagionale Udine si è imposta entrambe le volte. Serie playoff sull’1-0.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale

https://twitter.com/PallacanestroTP.