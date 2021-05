Pelagotti: “Risultato importate in un giorno particolare”

PALERMO – Nella giornata di ieri il Palermo, nella gara di andata per il primo turno della fase nazionale dei playoff, si è imposto per 1-0 contro l’Avellino, con la rete decisiva siglata da Floriano al minuto 87′.

Mercoledì ci sarà la gara di ritorno che, grazie al risultato di ieri, permette ai rosanero di avere a disposizione due risultati su tre per conquistare il passaggio del turno. Dopo la gara di ieri sia il tecnico Filippi che Floriano hanno dedicato la vittoria a Giovanni Falcone, lo stesso ha fatto l’estremo difensore Alberto Pelagotti tramite il proprio profilo Instagram, scrivendo: “Un risultato importantissimo in una giornata densa di significato. Per non dimenticare”.

Durante la sfida, alle 17.58, è stato anche osservato un minuto di silenzio che coincide l’orario nel quale fu fatta esplodere la bomba che uccise il Giudice, la moglie e gli uomini della scorta.