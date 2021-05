Taormina, incidente con lo scooter: muore un giovane

Tragedia poco prima delle 20 nelle vicinanze di capo Taormina. Per cause ancora al vaglio delle autorità, a perdere la vita un giovane, del quale ancora non sono state fornite le generalità, a bordo di uno scooter. Il centauro è entrato in collisione con una jeep 4×4 che proveniva dal senso di marcia opposto. Un impatto fatale, con il giovane, originario di Giardini Naxos, morto sul colpo. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Taormina ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.