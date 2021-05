Troina, Mascara: “Con l’ACR le motivazioni hanno fatto differenza”

"Stop? Non è corretto fermare il campionato ora, il nostro torneo non è finito, dobbiamo dare valore alla nostra salvezza"

TROINA – “La prima mezz’ora è stata forse la più bella della stagione, ma se non la metti dentro, diventa difficile. Diamo merito anche a loro che sono i primi della classe non a caso e le motivazioni erano diverse”. Così Giuseppe Mascara, allenatore del Troina, dopo il pesante ko per 4-0 in casa contro la capolista ACR Messina. Intervenuto nel post gara il tecnico dei rossoblù ha poi spiegato: “Complimenti però a questi ragazzi. Stop? Non è corretto fermare il campionato ora, il nostro torneo non è finito, dobbiamo dare valore alla nostra salvezza, nessuno deve dire che ci siamo salvati alla fine perché hanno tolto i playout”, ha concluso Mascara.