Una nuova Tac e un ortopantomografo digitale al Policlinico di Palermo

PALERMO – L’azienda ospedaliera universitaria di Palermo è unico ospedale pubblico in Sicilia a essere dotato di un’apparecchiatura che consente – grazie all’ampio campo di ripresa – in un’unica rotazione in 3d per studiare le arcate dentarie e anche le cavità nasali e paranasali. Due nuove apparecchiature radiologiche sono installate nella struttura complessa di Diagnostica per immagini dell’Aou Policlinico “Paolo Giaccone”, diretta dal prof. Massimo Midiri. Si tratta di un ortopantomografo digitale e di una Tac a fascio conico che d’ora in avanti consentiranno all’azienda ospedaliera universitaria di poter offrire ai pazienti – anche pediatrici – esami sempre più accurati e precisi non solo in ambito odontoiatrico, ma per tutta la regione maxillo-facciale.

“Una dotazione strumentale – ha sottolineato Alessandro Caltagirone, commissario straordinario del Policlinico – che aggiunge un ulteriore tassello nel processo di implementazione tecnologica avviato nell’Azienda e che desideriamo sempre più potenziare. Queste strumentazioni ci consentono di disimpegnare apparecchiature, come la tac tradizionale, ottimizzando i tempi e favorendo l’abbattimento delle liste d’attesa”. “Grazie alla possibilità di fornire immagini di strati con spessore molto sottile, submillimetrici – sottolinea Midiri – siamo in grado di avere una visione molto accurata e risolvere problemi diagnostici di sovrapposizione spaziale di strutture anatomiche molto vicine tra loro. Un apporto significativo sul piano diagnostico, ma al tempo stesso essenziale per la formazione dei medici della Scuola di specializzazione in radiodiagnostica, degli studenti del corso di laurea in odontoiatria e del corso di laurea per tecnici di radiologia dell’università di Palermo. Il responsabile dell’ Unità operativa semplice di Radiologia odontoiatrica e maxillo-facciale, che gestisce l’Ortopantomografo digitale e la Tac a fascio conico, è il dottor Francesco Bencivinni. Del team di Radiologia odontoiatrica e maxillo-facciale fanno parte il prof. Antonio Lo Casto, attuale presidente della sezione di radiologia odontostomatologica e capo-collo della Sirm, Società italiana di radiologia medica ed interventistica, i dottori Giuseppe La Tona, Tiziana D’Agostino e Vito Lo Greco.

