“Vaccinare gli operatori del settore turistico”

CATANIA – “In Sicilia il tessuto economico è fatto per lo più da piccole aziende che forniscono servizi al settore turistico (bar, ristoranti, hotel, bed&breakfast, affittacamere e appartamenti) le quali si apprestano alla riapertura o l’hanno già fatto nella speranza di salvare questa stagione estiva – spiega il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Sicilia – Ad oggi il piano nazionale di vaccinazione prevede che dal mese di giugno si possa avviare la vaccinazione anche nelle grandi aziende, dove potranno essere infatti vaccinati sia i dipendenti che i loro familiari. Al Presidente della Regione Nello Musumeci chiediamo di poterlo fare anche nelle oltre 12.000 attività del settore somministrazione che FIPE rappresenta in tutta la Sicilia, così da pubblicizzare in tutta Europa l’aspetto della sicurezza nelle nostre strutture, dai bar ai ristoranti, dagli alberghi ai B&B. Parecchie regioni a vocazione turistica stanno cercando di rendersi covid-free e di sicuro le principali destinazioni turistiche italiane ed europee presto saranno sold out. Noi vogliamo essere competitivi, vogliamo lavorare in sicurezza e trasmettere sicurezza ai clienti, per questo chiediamo di avviare un’attività di vaccinazione non solo agli operatori del settore ma alle loro famiglie, i clienti/turisti. Non in base alla fascia di età bensì per tutti i lavoratori di detta filiera. E’ un appello accorato – conclude Pistorio -, per una categoria che fino a oggi ha sofferto e che ha la necessità di un immediato rilancio”.