ACR Messina, Bollino: “Promozione in C? Ci penseremo dopo”

MESSINA – “Non sapevo fosse il mio decimo assist. Questo è frutto del lavoro fatto: abbiamo provato tanto le palle inattive in settimana e ci è riuscito molto bene anche oggi. Io lavoro per dimostrare il mio valore all’allenatore, alla squadra, alla società e a tutti coloro che ci seguono e credono in ciò in cui noi crediamo”. Questo il pensiero di Mauro Bollino, fantasista dell’ACR Messina, dopo il successo per 4-0 sul campo del Rende. L’attaccante peloritano ha poi spiegato: “Il fatto di giocare con la mente libera può darti anche qualcosa in più a volte. Quando giochi con obiettivi può essere diverso. Attenzione, il Troina ha giocatori di qualità, avanti sono una buonissima squadra e in campo non andiamo solo noi, ci sono anche gli avversari. I primi venti minuti siamo andati a prenderli alti ma loro uscivano molto bene, poi è venuta fuori la nostra personalità e la partita si è incanalata nel modo migliore chiudendo il primo tempo sul 2-0”. Infine sulla corsa promozione Bollino ha concluso: “Noi ora ci fermiamo dopo questo tour de force di questa settimana e lavoriamo per Licata, poi al resto si penserà più avanti”.