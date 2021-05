Amg, riacceso il semaforo tra via Pertini e via Pescia

PALERMO – É tornato in funzione l’impianto semaforico che regola l’incrocio tra via Sandro Pertini e via Trapani Pescia. La riattivazione è stata definita da AMG Energia e rientra in un intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato e finanziato dal Comune di Palermo-servizio Infrastrutture, per razionalizzare l’alimentazione di quattro semafori presenti nella cosiddetta strada perimetrale dello Zen: l’impianto all’altezza di via Trapani Pescia, i due semafori presenti all’altezza di via Cesare Brandi e quello all’incrocio con via Fausto Coppi. Gli impianti, infatti, sono stati resi autonomi rispetto alla cabina che alimenta la pubblica illuminazione con l’installazione di misuratori di energia dedicati. “In sinergia con l’amministrazione comunale stiamo realizzando un intervento importante ai fini della sicurezza in una zona caratterizzata dall’alta velocità dei veicoli”, dice il presidente del Cda di AMG Energia, Mario Butera.

Il semaforo riacceso regola l’incrocio Sandro Pertini-Trapani Pescia ed è un impianto a ciclo fisso formato da due pali a sbraccio, 5 paline e 17 lanterne semaforiche. Lavori completati anche per la realizzazione della nuova alimentazione con contatori dedicati per i due semafori che si trovano all’incrocio con via Cesare Brandi. In questo caso gli impianti sono sempre rimasti in funzione ed è stato effettuato il cambio dell’alimentazione non più fornita dalla cabina di pubblica illuminazione; contestualmente in ciascun semaforo verrà installata una palina mancante. Intervento più complesso, infine, per la riattivazione, dopo la rimodulazione dell’alimentazione elettrica, dell’impianto presente all’altezza di via Fausto Coppi: è stato oggetto di pesanti azioni vandaliche e sarà necessaria un’attività massiccia di rifacimento.