Buccheri La Ferla, intervento chirurgico su un ultracentenario

PALERMO – Nell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli diretta da Antonio Lupo, è stato eseguito con successo un intervento di resezione di una neoplasia vescicale per una neoformazione sanguinante, su un paziente di 104 anni in buone condizioni generali di salute, dimesso il giorno successivo. L’operazione eseguita per via endoscopica con anestesia loco – regionale spinale è durata 15 minuti circa.

“Nonostante l’età del paziente, – dice Lupo – a causa del sanguinamento si è reso necessario l’intervento per evitare l’insorgere di un’anemizzazione. Le buone condizioni di salute hanno consentito un’ospedalizzazione di sole 48 ore, riducendo così i rischi legati a possibili infezioni. Il controllo post dimissione non ha presentato alcun problema”. L’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli è dotata di 8 posti letto. (ANSA).