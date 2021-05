Cambio al vertice in Questura: le razioni dei sindacati

CATANIA – Cambio al vertice in Questura, le reazioni dei sindacati.

Ugl

“Siamo grati al questore Mario Della Cioppa per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida della nostra Questura. Abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno di un servitore dello Stato integerrimo ed attento, in particolare in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, capace di imprimere la giusta spinta all’opera di affermazione della legalità. I brillanti risultati raggiunti si sono tramutati nella meritata nomina a questore di Roma, motivo per cui desideriamo rivolgergli le più vive congratulazioni. Nel contempo come Ugl diamo il benvenuto al nuovo questore Vito Calvino, che potrà contare sulla sinergia e la collaborazione con la nostra sigla sindacale guardando sempre al mondo del lavoro e dei lavoratori, oltre che dell’intera società catanese, per il rispetto delle regole ed il mantenimento del più elevato livello della sicurezza.” Lo dichiara il segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci.

Cisl

«Diamo il benvenuto al nuovo questore Vito Calvino e gli auguriamo buon lavoro, impegno che in una città come Catania impone una dedizione particolare, specie in una fase delicata della vita sociale, nella quale va gestita ancora l’emergenza Covid assieme alla ripartenza delle attività economiche». È il saluto della Cisl di Catania, per voce del segretario generale Maurizio Attanasio, al nuovo questore di Catania. «La Polizia di Stato è un importante presidio di legalità nel territorio – aggiunge Attanasio – alla quale guardano con speranza i cittadini che ai servizi territoriali della Cisl esprimono spesso timori per la propria sicurezza quotidiana. Sicurezza chiedono anche i lavoratori nella zona industriale, nei pronto soccorso, negli uffici postali. Sicurezza chiedono giovani e famiglie nel centro storico, i pensionati e i consumatori catanesi in questo momento cruciale della vita italiana». «Al questore Calvino rinnoviamo l’auspicio di poter proseguire la collaborazione tra sindacato e forze dell’ordine – continua il segretario della Cisl etnea – nell’interesse del mondo del lavoro che rappresentiamo e di tutta la collettività etnea, nel rispetto dei propri ruoli e nella continuità del dialogo già avviato con la Questura di Catania». «Al questore Della Cioppa, destinato al prestigioso incarico a Roma – conclude Attanasio – va il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi nella complessa realtà catanese, qualità che saprà certamente ribadire nella Capitale».