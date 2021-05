CATANIA – Di certo non è la migliore cartolina per la ripartenza. Un’immagine non certo degna da consegnare ai cittadini e ai turisti che, piano piano, si stanno riappropriando della città e delle proprie vite.

Rifiuti nelle strade

I cumuli di spazzatura in numerosi luoghi del centro storico, alcuni turistici come la Pescheria o di passaggio come il corso Sicilia di certo non rappresentano l’immagine migliore di Catania. Tantissime le segnalazioni di cittadini esasperati per la situazione indecorosa e per i cattivi odori: corso Sicilia, la Pescheria, piazza Federico II di Svevia. Tutto il centro è stato sommerso dai sacchetti di immondizia.

La pulizia nella notte

La situazione è stata risolta nella notte, grazie alla sollecitazione dell’assessore all’ambiente del comune di Catania Fabio Cantarella che ha allertato i sorveglianti comunali spingendo la ditta a raccogliere i rifiuti rimasti per strada. “Ieri, mi sono accorto che in centro, fino alle 23,30 non erano ancora stati raccolti i rifiuti – spiega l’assessore Cantarella. Ho subito attivato la macchina del Cisat, i sorveglianti comunali, e sono state fatte diverse penali alla ditta. Ho chiesto inoltre al funzionario di interagire con l’azienda per capire cosa stesse succedendo!.

Le parole dell’assessore

Cantarella non nasconde qualche perplessità sul fatto che proprio adesso, che la situazione intorno al sistema sembra muoversi, si stiano verificando questi episodi – ricordiamo che due dei tre lotti messi a bando hanno suscitato l’interesse di alcune ditte mentre quello per il centro storico è andato deserto; e che l’attuale ditta che svolge il servizio di raccolta rifiuti, la Dusty, ha contestato nel merito la gara d’appalto. Ma assicura: “Non facciamo sconti a nessuno. Ci sembra strano che queste cose si stiano verificando adesso – afferma – in questo momento particolare. Ci dispiace perché si penalizza la città. Finalmente siamo in zona gialla e le attività stanno ripartendo, iniziano a intravedersi i turisti ed è vergognoso lo spettacolo che abbiamo offerto sabato sera”.