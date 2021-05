Dal Pino: “Coppa Italia senza Serie C? Stiamo trattando”

“Coppa Italia senza squadre di Serie C Ci sono state delle polemiche, però abbiamo aperto un tavolo con la Serie C e credo che ci siano le condizioni per un accordo di mutua soddisfazione con loro. Penso potremo dire qualcosa in settimana”. A rivelarlo è Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, intervenuto nel corso di Radio Anch’io Lo Sport, trasmissione in onda su Radio1. Il numero uno del massimo campionato italiano ha poi parlato dell’ipotesi che la vincitrice della Coppa Italia vada in Champions: “È un tema da discutere a livello europeo e non internamente alla Serie A. È un’idea che trovo giusta e interessante, darebbe ancora più valore alla Coppa Italia”. Infine, sulla questione covid, Dal Pino ha concluso: “Alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso la stagione con oltre 200 positivi tra giocatori e staff – ha chiosato il presidente della Lega Serie A -. È un miracolo aver portato a termine questo campionato”.