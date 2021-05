Ferraù: “Il Catania non fallirà, ci iscriveremo al campionato”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “State tranquilli che il Catania non fallirà. E io ora le dico che la squadra rossazzurra sarà iscritta al campionato. Stiamo esaminando attentamente la situazione e contrariamente a quanto possa sostenere qualcuno, il Catania parteciperà al prossimo campionato”. Ne è convinto l’avvocato Giovanni Ferraù, esponente della Sigi, attuale proprietaria del Catania. Intervistato da La Sicilia, Ferraù è tornato a parlare anche della trattativa sfumata con Joe Tacopina: “Quella che sta per cominciare sarà un’altra settimana intensa. Con Joe del resto non c’è stata mai alcuna rottura. Quel che posso ribadire è che il 28 giugno c’iscriveremo. Dai primi calcoli effettuati credo che servirà la stessa somma dello scorsa stagione”.