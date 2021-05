Funivia, migliora il bambino di 5 anni sopravvissuto all’incidente

Indagine aperta dalla Procura di Verbania per omicidio colposo plurimo e disastro colposo

TORINO – C’è cauto ottimismo per il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto della strage della funivia Stresa-Mottarone. Oggi i medici inizieranno a risvegliare il piccolo, ricoverato sotto sedazione a Torino. Cavo tranciato e mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza sono intanto i punti cardine dell’indagine aperta dalla Procura di Verbania per omicidio colposo plurimo, disastro colposo con messa in pericolo della sicurezza dei trasporti e lesioni gravissime.