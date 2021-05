Furti al comune di Bagheria, M5s chiede un vertice in prefettura

BAGHERIA – La deputata nazionale dl M5S, Caterina Licatini, ha sollecitato al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, dopo gli anomali furti che si sono verificati a Bagheria tra venerdì e domenica ai danni degli uffici del Comune e del liceo classico “Francesco Scaduto”.

Sono stati sottratti monitor, computer e altre apparecchiature informatiche. Fatti della stessa natura, inoltre, erano già stati commessi in precedenza e nel mirino dei ladri era finita anche la scuola Francesco Castronovo. “Non è possibile indugiare oltre – afferma la parlamentare – Bisogna intervenire tempestivamente per impedire crimini che stanno diventando fin troppo assidui. La questione è di massima urgenza, non solo per proteggere i beni pubblici, ma anche per l’incolumità dei nostri cittadini. Non dimentichiamo che nel territorio, purtroppo, continua a esserci un alto rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Le nostre forze dell’ordine svolgono un lavoro assolutamente encomiabile, perciò è anche per riconoscenza e rispetto nei loro confronti che occorre riflettere sulla possibilità di un rafforzamento sia dei numeri sia delle risorse degli organi di pubblica sicurezza per contrastare l’impennata di furti a Bagheria”.

“Bisogna individuare le migliorie da apportare – conclude – alla luce delle mutate esigenze del territorio, al fine di rendere ancora più efficace l’attività che le forze dell’ordine svolgono da sempre con costanza, sacrifico e dedizione. Per queste ragioni, ho chiesto al prefetto Forlani di convocare il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, al quale conto di partecipare”. (ANSA).