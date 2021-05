Ha tentato di introdurre droga in carcere: arrestata una donna

PALERMO – Ha tentato di introdurre della droga in carcere Pagliarelli di Palermo ma gli agenti della polizia penitenziaria l’hanno sorpresa e arrestata. A darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “La polizia penitenziaria del Comando di Palermo Pagliarelli ha arrestato in flagranza di reato la convivente di un detenuto recluso per rapina. La donna ha infatti tentato di introdurre, attraverso il servizio “buca pranzi”, 15 grammi di hashish. La droga era stata nascosta dentro la cucitura di un jeans. L’ indagata, con precedenti per spaccio, è stata arrestata”, dice il segretario Sappe della Sicilia Calogero Navarra.