Lo Monaco: “Playoff Serie C? Favorite Bari, Palermo e Padova”

“Un classico, ricordo che perdemmo in semifinale col Cosenza e andarono loro in B nonostante fossero arrivati 15 punti sotto. Questo è il bello e il brutto del playoff. Le favorite sono Bari, forse Palermo, il Padova”. Così l’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, parlando degli spareggi del campionato di Serie C. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’esperto dirigente di Torre Annunziata ha poi aggiunto: “Rendetevi conto che poi la strada è ancora lunghissima, e io dico che noi col Catania passammo come secondi e rimanemmo fermi un mese. A quel punto diventa difficile incontrare chi è rodato e non ha mai mollato la tensione. La sorpresa ci può scappare anche se ho qualche dubbio”.