Narcotraffico, arrestati in Brasile i latitanti Pasquino e Morabito

Arrestati in Brasile due pericolosi narcotrafficanti: Vincenzo Pasquino e Rocco Morabito. Pasquino, 35 anni, è stato catturato in Brasile, dove era latitante almeno dal 2019. E’ stato arrestato a Joao Pessoa insieme a Morabito. Erano inseriti negli elenchi dei latitanti di massima pericolosità. L’operazione dei carabinieri del Ros, in collaborazione con i Comandi provinciali di Reggio Calabria e Torino, si è svolta in sinergia con la polizia brasiliana e il supporto di Fbi e Dea statunitense. Pasquino e Morabito, rispettivamente di Torino e di Reggio Calabria.