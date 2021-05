Novellino: “Avellino-Palermo? Campani più avanti”

Domani sera si disputerà il match di ritorno tra Avellino e Palermo, che permetterà di conoscere la squadra che andrà ad affrontare il secondo turno della fase nazionale playoff. Alla vigilia della sfida ha parlato Walter Novellino ex allenatore di entrambe le squadre, ma nativo della provincia di Avellino.

“Il cuore dice Avellino perché sono nato in provincia e li ho allenati, così come il Palermo del quale ho bei ricordi. In questo momento, però, vedo un po’ più avanti l’Avellino. Sono due squadre che ho nel cuore, spero possa vincere la migliore e che possa essere l’Avellino”.

“Il Palermo con Boscaglia – ha continuato Novellino ai microfoni di Eleven Sports – aveva avuto qualche problemino, ma è forte. Con Filippi sta facendo bene. I campani hanno un allenatore molto bravo, che conosce la categoria e che ha raccolto ottimi risultati. A me piace, è cattiva, determinata. Braglia conosce la categoria e i giocatori di C, è un ottimo allenatore”.

Novellino ha anche parlato del suo rapporto con Zamparini: “L’ho avuto come presidente anche a Venezia, era più giovane, non era ancora allenatore (sorride, ndr) a lui piace dire la sua e incidere. Come persona è straordinario e non vorrebbe mai perdere. Per farlo bisognerebbe saper investire e prendere i giocatori bravi che lui ha preso, ma ultimamente era diventato più allenatore che presidente”.

In chiusura il tecnico ha parlato della sua esperienza alla guida dei campani: “Non cambierei nulla della mia esperienza ad Avellino. Il primo anno ho fatto benissimo, nel secondo ho avuto qualche difficoltà. È andato via Gubitosa e se fosse rimasto avremmo fatto molto meglio”.