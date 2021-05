Nuovo strappo di Italia viva, renziani abbandonano l’Aula

PALERMO – I gruppi di Italia Viva e Iv-Sicilia Futura hanno abbandonato oggi i lavori del consiglio comunale di Palermo “per protesta contro l’immobilismo dell’amministrazione comunale sul rilascio delle concessioni per i dehors”. “Il Segretario generale ha confermato che il sindaco Orlando ad oggi, nonostante i roboanti annunci, non ha firmato né direttive, né ordinanze per andare in deroga al regolamento e consentire alle attività produttive di usare gli spazi esterni. – hanno dichiarato i consiglieri di Italia Viva e Iv-Sicilia Futura. – Palermo è ormai in zona gialla, ma ancora non si muove foglia. Dopo l’intervento del presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco, abbiamo ritenuto doveroso lasciare i lavori e chiedere un immediato confronto in Aula con l’assessore competente perché il sindaco e la giunta sono lontani anni luce dai bisogni della città”.

(ANSA)