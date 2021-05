Trasporti, personale Amt verso lo sciopero

Tutte le informazioni per evitare disagi all'utenza.

L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. informa che, in occasione dello sciopero nazionale di 24 (ventiquattro) ore, proclamato per il giorno 1 giugno 2021 dalle Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL e FAISA – CISAL il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e dalle ore 21.00 a fine turno. Il restante personale si asterrà dal servizio per l’itera durata dal proprio turno di lavoro.