ACR Messina, D’Eboli: “Nuovo tecnico? Abbiamo Novelli”

MESSINA – “Non abbiamo mai contattato nessun allenatore e siamo felici di tenerci ben stretto mister Novelli che sta lavorando ottimamente. Quindi, la notizia che riporta presunti accordi con altri allenatori è destituita da ogni fondamento”. Commenta Cocchino D’Eboli, direttore tecnico dell’ACR Messina, la notizia di una possibile intesa di massima con Eziolino Capuano in caso di promozione in Serie C. I peloritani sono attualmente primi nel girone I di Serie D.