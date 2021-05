Aiop Catania, Daniele Virgilito eletto presidente

CATANIA – L’assemblea provinciale di Aiop Catania ha rinnovato la governance per il triennio 2021-2023. Il nuovo presidente è Daniele Virgillito, componente da oltre dieci anni del consiglio di amministrazione del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia del gruppo Lanteri Murabito e della start-up Hospital Seven. Designati nel direttivo Dario Pagano (casa di cura Gibiino) e Giosuè Greco (Cenacolo Cristo Re). Ai nuovi vertici dell’Associazione italiana ospedalità privata ha formulato gli auguri di buon lavoro il presidente regionale di Aiop-Sicilia, Carmelo Tropea.

«Il comparto sanitario privato non solo sta dimostrando grande capacità adattiva dopo l’onda d’urto dell’emergenza pandemica – afferma Virgillito -, ma con grande spirito di collaborazione ha lavorato in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini, modificando in tempi rapidi il proprio assetto. Con grande responsabilità e spirito di servizio assumo questo incarico, in un periodo storico così delicato, con l’obiettivo di riprogrammare il futuro in un clima costruttivo di confronto aperto e dialogo con le istituzioni».

Virgillito, classe ‘77, è dottore commercialista e dottore di ricerca in Economia Aziendale, ha maturato una lunga esperienza accademica e manageriale in Italia e all’estero. Aiop nel territorio provinciale conta oltre 1600 posti letto nelle 18 strutture associate: «Oggi il sistema salute, pubblico e privato, e l’intera filiera ad esso collegata, costituiscono uno dei principali motori dell’economia e di sviluppo del nostro territorio – conclude Virgillito –. L’obiettivo è quello di innalzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti nell’interesse dei cittadini mirando a un target d’eccellenza non solo a livello regionale. Ringrazio gli associati per la fiducia mostrata e in particolare il dottor Carmelo Tropea, al quale succedo in una logica di perfetta continuità; ci proponiamo, nel rispetto delle specificità delle strutture rappresentante, di tracciare insieme un percorso di crescita in una logica di rete».