Apre al Forum Doppio Malto, catena internazionale

Palermo – Apre domani 27 maggio al Forum di Palermo, in via Filippo Pecoraino 47, Doppio Malto. La catena italiana di birrifici con cucina dall’impronta internazionale, con 21 ristoranti attivi in Italia e all’estero e una birra di produzione artigianale che vanta oltre 100 riconoscimenti internazionali, per la prima volta approda in Sicilia. E nello specifico apre all’interno della rinnovata zona food del Forum, “Le Putìe del Forum”, in un’area speciale di 600 mq e un ampio dehor esterno con circa 60 posti a sedere.

A regime il nuovo locale darà lavoro a 20 persone. “Aprire in Sicilia ci rende particolarmente felici perché è una terra simbolo del buon cibo e dell’ospitalità, valori tipicamente legati a quel senso d’italianità riconosciuto in tutto il mondo e di cui andiamo tanto orgogliosi – spiega Giovanni Porcu, CEO di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto – Inoltre, riuscire a espanderci in un momento così difficile ci rende ancora più fieri e speranzosi. Nell’ultimo anno, un’azione scontata come andare a mangiar fuori ha assunto tutto un altro significato, più profondo se vogliamo: ora più che mai le persone hanno voglia di passare del tempo insieme e i locali svolgono da sempre questa funzione sociale. Noi non vogliamo essere da meno: come dice il nostro motto, Doppio Malto è un posto felice dove poter ritrovarsi con amici e familiari, il tutto sorseggiando una buona birra artigianale e gustando delle pietanze prelibate. Ci auguriamo possa essere lo stesso anche per Palermo”.

Per festeggiare la nuova apertura, fino al 10 giugno la prima birra sarà gratuita per tutti i clienti sia a pranzo che a cena. E oltre all’ampia scelta di birre artigianali pregiate(anche senza glutine, tra le 14opzioni presenti in menu) le diverse proposte della cucina tutte a base di birra (il famoso birramisù, o il galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra, burger, pizze) riusciranno a soddisfarei palati di tutti; compresi celiaci e vegetariani che potranno optare per due nuovi piatti meat-free a base di ingredienti nostrani: un hamburger di fagioli e verdure croccanti e uno di mais e provola affumicata.

Infine, in occasione di questa nuova apertura, Doppio Malto lancerà una linea di magliette in edizione limitata e una damigiana dedicata al capoluogo siculo da riempire alla spina e riutilizzare più volte, al fine di ridurre al massimo gli sprechi. Il merchandising sarà disponibile per l’acquisto direttamente in loco.

Primo in assoluto sull’isola, quello di Palermo è il 22esimo ristorante a marchio Doppio Malto. Lo sviluppo del brand continua, con nuove inaugurazioni in programma in Italia nei prossimi mesi (Alghero, Villasimius e Lonato) e all’estero (Glasgow e Parigi).