Avellino, Festa: “Assisteremo a grande partita dei nostri atleti”

AVELLINO – Questa sera alle 20.45 si giocherà il match di ritorno tra Avellino e Palermo, valida per il primo turno nazionale dei playoff. La gara all’andata è terminata con il risultato di 1-0 per i siciliani, ma i campani oggi daranno tutto per cercare di passare il turno.

Tra i più ottimisti c’è il sindaco della città campana, Gianluca Festa, che ha dichiarato: “Siamo già in clima partita, abbiamo il Lupo alle nostre spalle, siamo pronti e grintosi, abbiamo subito uno scippo calcistico a Palermo ma siamo abituati a lottare e non mollare mai. Assisteremo ad una grande partita da parte dei nostri atleti. I tifosi sono pronti a caricarli, radunandosi alle 18.45 presso campo Genova, c’è grande fiducia e siamo tutti pronti a scendere in campo. In qualche modo l’Avellino ha sempre rappresentato oltre che un simbolo anche un valore condivido, un senso di appartenenza, legame al territorio, identità, un fil green che unisce la popolazione anche fuori provincia. Questo spirito in qualche modo è stato amplificato durante la serie A, ma nasce da lontano. Le città delle aree interne si identificano spesso con le squadre di calcio”.